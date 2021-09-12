bitfinder classifieds

Продать лекарств через интернет возможно Всемирная пандемия короновируса внесла изменения не только в обыденную жизнь людей, но также в работу многих устоявшихся структур. Так, например, аптеки получили возможность отправлять необходимые людям лекарства почтой или же курьером, что сделало общую бизнес-модель продажи лекарств через интернет вполне осуществимой. Условия торговли лекарствами через интернет Если вести официальную деятельность, то следует понимать, что продажа лекарства попадает в ту категорию деятельности, которая в обязательном порядке должна лицензироваться. Поэтому к самому процессу продажи лекарственных препаратов, особенно через интернет, есть целый список требований. Вот лишь некоторые из них: • Аптечное помещение. Нельзя просто закупить лекарства ( в любых количествах), сложить их у себя в гараже и заниматься продажей товаров через интернет. Так, официальная продажа лекарств возможна только в при наличии помещения, которое отвечает всем необходимым требованиям. Иначе – никак. • Лицензия. Торговля лекарствами на законных основаниях возможна только при условии наличия лицензии, которая подразумевает наличие не только аптеки или другого соответствующего помещения, но также обученного персонала. • Доставка только конкретных препаратов. В настоящее время разрешена продажа через интернет, а также почтовая и курьерская доставка только тех лекарств, которые отпускаются без рецепта. При этом препаратам необходимы особые условия хранения, которые также нужно учитывать. Будет ли возможна доставка лекарств после завершения карантина – пока неизвестно. Но есть и другие рабочие моменты интернет-аптеки. Так, например, клиент сможет бронировать лекарство при помощи интернет-сайта, а затем забирать его самовывозом. Можно ли продать лекарство с рук Официально – продажа лекарств с рук в интернет сети запрещена. Закон гласит, что заниматься продажей лекарств можно только при наличии соответствующей лицензии. Следует отметить, что до начала введения карантинных норм в интернете и вовсе была запрещена каких-либо лекарств, ведь лекарственные препараты относятся как раз к тем товарам, реализация которых запрещена. Исключение могут составлять только лекарственные травы. Если ранее можно было сделать в интернете предзаказ, а затем забрать купленный товар в аптеке, то сегодня список взаимодействия с аптекой более обширен. Но это что касается аптек. Продажа лекарства с рук - это нарушение закона. По статье нарушителям может быть выписан штраф, а также конфискованы препараты, подготовленные к продаже. Можно ли обойти закон? Продать ненужные лекарства через интернет – нельзя. Однако его можно кому-то отдать на добровольных началах. Конечно, если эти препараты не ограничены в обороте. Возможно, сегодня уже существуют специальные интернет-площадки, где можно было бы выставить объявление о добровольной отдаче лекарств, однако такими сведениями мы пока не располагаем. Чаще всего отдать лекарства бесплатно можно в таких интернет группах, как «барахолка» или же выставить объявление в каком-нибудь интернет-магазине, но не забыть упомянуть о том, что лекарство отдается бесплатно. Продать онкопрепараты Какого-то единственного препарата для лечения онкологии не существует. Однако некоторые комбинации препаратов дают высокий эффект, позволяя приостановить, а в некоторых случаях даже победить болезнь. Лекарства от онкологии достаточно дорогие, при этом на разных стадиях заболевания могут назначаться различные препараты. Это означает, что после длительной болезни может остаться большое количество лекарств, которые не оказали эффективного действия в конкретном случае, но могут помочь другим больным. Продажа онкопрепаратов с рук считается незаконной, однако есть специальные онкологические центры скупающие и принимающие в дар препараты для лечения онкологии у физических лиц, аптек, больниц. При этом такие фонды зачастую предлагают выкупленные препараты бесплатно.